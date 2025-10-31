Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los funcionarios piden una subida salarial

Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT se concentraron ante la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra para reclamar la apertura «inmediata» de la negociación de un nuevo acuerdo salarial que permita «recuperar el poder adquisitivo del conjunto de empleados públicos».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents