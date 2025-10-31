Los funcionarios piden una subida salarial
Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT se concentraron ante la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra para reclamar la apertura «inmediata» de la negociación de un nuevo acuerdo salarial que permita «recuperar el poder adquisitivo del conjunto de empleados públicos».
