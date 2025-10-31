Las flores reinan sobre los hierros y el clima adverso

La praza da Ferrería, nombre atribuido en el medievo por las forjas que plagaban el lugar en tiempos de los Reyes Católicos, fue ayer la praza das Flores. Con la festividad del día de Todos los Santos y el día de Difuntos, el lugar se preparó para materializar el recuerdo y amor por los seres queridos con distintas flores. Estos días son ajetreados e intensos en los cerca de quince puestos de venta de flores que hay instalados. La jornada de ayer, advertido por los propios regentes de los puestos, fue muy movido ya que la amenaza d elluvia restaría clientes hoy,

Claveles de todos los tonos, a la venta. | Gustavo Santos

«El día de hoy se presta para que compren flores. Mañana va a llover muchísimo va a estar más complicado que vengan. Por eso hoy estamos tan liados todos nosotros», comentaba una de las dependientas mientras confeccionaba un ramo de claveles blancos para una clienta.

La venta de flores en estas fechas tan señaladas se mantiene en auge desde los últimos años, pese a la evidente subida de los precios . «Los fertilizantes, los abonos y las semillas. Todo ha subido su precio. Los precios aquí han subido por todo esto. No puedo dar un porcentaje concreto, pero han subido. No tengo duda», asegura.

Las temperaturas de las últimas semanas, para mayor inri, tampoco han ayudado a que las flores lleguen en su punto perfecto. El calor de este mes de octubre, opuesto a las lluvias propias d ele época, ha hecho que algunas especies no estén en su esplendor. «Con el calor de los últimos días no han hecho que las flores se abran del todo y eso también nos ha entorpecido un poco a la hora de los beneficios», matizó otro dependiente.

El Concello adapta las actividades a las inclemencias meteorológicas

La jornada de hoy está plagada de actividades adaptadas a todos los públicos a la previsible lluvia y viento que atizará a la ciudad durante todo el fin de semana.

Entre las 17.00 y las 20.30 horas, están previstas hasta seis talleres de diferentes temáticas adaptadas a todas las edades. Cocina, maquillaje, tallado de calabazas, disfraces y cuentos. Siguiendo esa línea de eventos, le sucederá la Procesión de las Ánimas por el centro histórico de la ciudad de Pontevedra.

En el caso de que el temporal impida el correcto desarrollo de la actividad, el Concello de Pontevedra tiene planificada una alternativa. «El planteamiento en caso de lluvia tendrá lugar en el interior del Mercado, con ambientación, animación y música», explican desde el gobierno municipal.

A partir de las 22.00 horas la animación continuará de la mano de varios locales de hostelería de la ciudad que elaborará tapas, platos combinados pensados para la ocasión y cócteles de todo tipo.