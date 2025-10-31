Escolares de Poio conocen el complejo de Sogama

Medio centenar de escolares de 5º y 6º de primaria del CEIP Lourido de Poio, acompañados por sus profesores, viajaron esta semana a Cerceda par conocer el complejo de Sogama. Equipados con gafas inmersivas 360º, los alumnos pudieron desplazarse virtualmente por las distintas instalaciones y ver el itinerario que siguen los residuos desde que entran en esta recinto hasta que sale convertido en recurso: bien, en balas de materiales clasificados para su envío a los centros recicladores, donde se transforman en nuevas materias primas, o bien en energía eléctrica.