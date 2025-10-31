Detenido en Pontevedra un fugado de la justicia en Italia por tráfico de drogas desde Colombia

La Policía Nacional ha detenido en Pontevedra a un fugitivo reclamado por las autoridades italianas sobre el que pesaba una orden de detención e ingreso en prisión por un delito de tráfico de drogas, por el que se enfrenta a una pena de 30 años de prisión.

Además también era buscado por la Audiencia Provincial de Pontevedra para cumplir otra pena de 10 años de prisión.

La investigación se inició una vez que los agentes tuvieron conocimiento de que uno de los líderes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a nivel internacional, tras fugarse de Italia, podría estar escondido en España.

Los hechos delictivos estaban motivados por su participación en una operación destinada a importar grandes cantidades de cocaína desde Colombia a España e Italia, entre los años 2014 y 2015.

Los investigadores italianos solicitaron la colaboración de la Policía Nacional en España nada más conocer que el fugitivo podría haber huido a España. Las pesquisas practicadas permitieron ubicar al fugitivo en la provincia de Pontevedra. Con esta información los investigadores consiguieron localizar un domicilio en la ciudad. El dispositivo de vigilancia desplegado en torno a la vivienda culminó con la detención del reclamado que se enfrenta a 30 años de prisión.