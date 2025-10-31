El Concello encarga la reforma de la calle Luís Seoane, que incluye un jardín vertical

El Concello de Pontevedra aprobó ayer en la Junta de Gobierno Local la licitación de un proyecto de mejora de la accesibilidad y la calidad urbana de la calle Luís Seoane, que se encuentra perpendicular a la Avenida de Vigo.

La inversión de la obra supone un coste total de 368.119 euros, financiados por fondos de la Diputación y tiene un plazo de ejecución de cinco meses.

Según apunta el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, se trata de «una obra demandada por los vecinos» en la que se construirá un jardín vertical y se facilitará la entrada a los garajes de ambos lados de la calzada.

Además, en la junta también se aprobó la licencia para la construcción de un edificio en la calle Bélgica 14, perteneciente al barrio de Monte Porreiro. Se trata de «una superficie ocupada de 888 metros cuadrados, una superficie construida de 3.200 y una edificabilidad 2.197 metros cuadrados», tal y como indica el regidor de Pontevedra.

Asimismo, la edificación constará de cuatro plantas, 20 viviendas, 20 trasteros y 27 plazas de aparcamiento. El presupuesto de esta obra asciende a 1.205.870 euros. «Está cerca de la plaza que va a haber del pabellón de Monte Porreiro», concluye Lores.