Comienzan las obras de la pista polideportiva de Vilariño
REDACCIÓN
Poio
El Concello de Poio comenzó las obras en Vilariño para construir una pista polideportiva. El concejal de Obras e Servizos, Marcial García, comprobó ayer el inicio de los trabajos, que cuentan con una inversión de 127.607 financiados íntegramente por la Diputación de, y con un plazo de ejecución máximo de tres meses.
La pista polideportiva contará con unas dimensiones de 20x10 metros cuadrados, contará con cierre perimetral, porterías de balonmano y fútbol sala, canastas de baloncesto, red para pista de tenis, voleibol o bádminton, además de césped fibrilado ideal para uso de la cautivada, iluminación con tecnología led y cumplimiento de todas las normativas de seguridad.
