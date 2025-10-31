«El cigarrillo electrónico es la vía de entrada al tradicional en los jóvenes»

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se suma al Día Galego sen Tabaco, que se celebra hoy, 31 de octubre, con actividades de sensibilización para la población. Así, se instalarán mesas informativas en hospitales y centros de salud en las que se distribuirán publicaciones editadas por el Sergas para apoyar la deshabituación tabáquica. Guadalupe Valladares es la neumóloga coordinadora de la consulta de deshabituación tabáquica del CHOP, que nació hace doce años.

—Más de una década con una consulta específica centrada en el tabaquismo, ¿cómo surge su puesta en marcha?

Yo venía de un hospital de Castilla la Mancha, en la que ya había unidades de tabaquismo, y tenía interés en este tema. Como en Montecelo todavía no la había, la abrí con un compañero, aunque finalmente me quedé yo sola. Al principio era una consulta pequeña, para los pacientes que me mandaban los compañeros de Neumología. Con el cambio de gerencia en el área sanitaria se permitió ampliar la consulta, por lo que tomó las dimensiones que tiene en la actualidad, con tres personas. A raíz de esa ampliación recibimos pacientes también de Atención Primaria y otras especialidades. Lo que ocurre es que después vino la pandemia del COVID y hubo un cambio en la jefatura del servicio de Neumología. Esta reorganización hizo que esta consulta pasase a ser simplemente una consulta de enfermería. Yo seguí haciendo igualmente este trabajo sobre tabaquismo en mis consultas con los pacientes. Ahora estamos recuperando aquella idea inicial, con un neumólogo responsable y el seguimiento por parte de enfermería. Ahora mismo estamos con un programa piloto, «Sen malos fumes 2025-2026», para probarlo con los trabajadores del hospital.

—¿En qué consiste ‘Sen malos fumes’?

Tenemos mucho interés en ponerlo en marcha, porque con la ley nacional de 2005 dejó de fumar mucha gente y la gente cumplía mucho, pero se ha relajado también, tanto la sociedad como en el propio hospital. El objetivo es que no haya humo en los hospitales ni su entorno, porque ese debería ser el ejemplo a dar. No pretendemos dar un mensaje negativo ni que los fumadores sean señalados, todo lo contrario: queremos ayudar a que los trabajadores del hospital que fumen dejen de hacerlo y tengan el acompañamiento y seguimiento necesarios. Además, queremos lanzar mensajes positivos, de ahí que haya ideas de proyectos de premiar a aquellos servicios con cero trabajadores fumando, dar sellos distintivos a los que consigan unos objetivos... Esto implicaría abrir una consulta piloto para los trabajadores. Por otro lado, también nos gustaría que en todas las consultas, no solo las de Neumología, se den consejos sobre el tabaquismo. Por ello queremos dar unas charlas a nivel de profesionales para que aprovechen la ocasión ante un fumador para que les den el consejo, porque siempre tiene un impacto en la deshabituación.

"En un 95% de los casos, el cáncer de pulmón se relaciona con el tabaco"

—Será más difícil llegar a los nuevos fumadores, para prevenir, a las nuevas generaciones...

Estamos preocupados por el consumo del cigarrillo tradicional, pero lo que más ha aumentado es el consumo en general en jóvenes y en nuevas formas, porque lo ven como inofensivo debido al marketing de las empresas tabacaleras. Hablamos de cigarrillos electrónicos, tabaco calentado, pipas de agua... que parece que no hacen daño, que quedan muy «cool». Lo que se ha visto es que el cigarrillo electrónico más que para dejar de fumar sirve para introducir a los jóvenes en el cigarrillo tradicional, es una vía de entrada. También se ha sabido que las empresas tabacaleras estaban detrás de publicaciones que posicionaban a los cigarrillos electrónicas.

—¿Cuáles son las principales enfermedades asociadas al tabaquismo?

La enfermedad por excelencia producida por el tabaco es la obstructiva crónica, la EPOC, con sus dos formas: la bronquitis crónica y el enfisema. Es una obstrucción de los bronquios irreversible, porque aunque dejes el tabaco esos bronquios no se dilatan a su calibre normal. Además, produce una destrucción del parénquima del pulmón, que no puede hacer su función. Después está el cáncer de pulmón, que en un 95% de los casos se relaciona con el tabaco. Hay que destacar también que el tabaquismo pasivo produce los mismos efectos, de ahí las leyes antitabaco y el último anteproyecto de ley de ampliación de prohibiciones.