Caldas denuncia que el colegio San Clemente «sigue sin calefacción ni luz»

El CEIP San Clemente de Caldas «sigue con los graves problemas derivados de la paralización de las obras de reforma a pesar del anuncio de la Xunta de Galicia la pasado semana». Así lo denunció ayer el teniente de alcalde y concejal de Educación, Manuel Fariña, después de que la consellería anunciase para el lunes la reparación de los desperfectos dejados por la empresa concesionaria, que abandonó las obras por su crisis interna.

Tras varias semanas de espera, se encargó a otra empresa reparar los principales problemas, «pero la encargada de corregir las deficiencias solo fue al colegio para tapiar los aseos inutilizados: el resto de los baños de los demás pisos siguen sin funcionar correctamente y no hay luz ni calefacción», dice Fariña. Añade que «los problemas más importantes siguen sin atenderse y que la Xunta está tomando el pelo a la comunidad educativa. A pesar de los continuos anuncios, que lamentablemente vemos que son solo propaganda para intentar tener a la gente callada, lo más importante que son los cortes de luz y la calefacción no los arreglaron», advierte.

Recuerda que el pasado día 10 de octubre el Concello de Caldas ya alertó de la situación del colegio, «ya que la empresa adjudicataria de la reforma había entrado en concurso de acreedores y había dejado las obras de un día para otro». Fariña admite que «la respuesta de la Consellería de Educación fue rápida y en principio satisfactoria, ya que comunicó al CEIP que otra empresa se haría cargo de solucionar los problemas más inmediatos de manera urgente. Sin embargo, el anuncio de Educación no supuso entonces ningún tipo de cambio. Doce días después, la dirección del centro aún no sabía nada ni de la anunciada empresa ni tampoco de la consellería».

Fariña subraya que «el único movimiento de la delegación entonces fue a intentar silenciar las quejas y, nuevamente, volvió a anunciar que la empresa se haría cargo de la situación», pero sin resultados hasta el momento,