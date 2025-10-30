Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UNED se interesa por los servicios de espionaje en las sociedades históricas

La conferencia, impartida por el doctor Fernando Bermejo, se celebra el lunes a las 19.00 horas | Pone de relieve el interés por transmitir datos

REDACCIÓN

Pontevedra

El Centro Asociado de la UNED en Pontevedra acoge el próximo 3 de noviembre de 2025, a las 19.00 horas, la conferencia titulada «Servicios de inteligencia en la Antigüedad: la relevancia del espionaje en las sociedades del pasado», una actividad enmarcada en el programa de Extensión Universitaria Humanidades a Corta Distancia. La sesión podrá seguirse de manera presencial en la sede de la UNED o en modalidad online, en directo o en diferido.

La conferencia será impartida por Fernando Bermejo-Rubio, profesor de Historia Antigua de la UNED, y contará con la coordinación de Rafael Cotelo Pazos, responsable del Departamento de Extensión Universitaria y Actividades Culturales de la UNED Pontevedra.

Durante su intervención, el profesor Bermejo-Rubio abordará el papel que desempeñaron los servicios de inteligencia y las actividades de espionaje en las civilizaciones antiguas, desde los primeros Estados e Imperios hasta la Antigüedad Tardía.

El objetivo es mostrar cómo la recolección de información, la transmisión de datos estratégicos y el contraespionaje fueron elementos esenciales para la estabilidad política y militar. A través de un enfoque histórico y crítico, el conferenciante ofrecerá una aproximación al desarrollo de estas prácticas en Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents