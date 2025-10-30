La UNED se interesa por los servicios de espionaje en las sociedades históricas

El Centro Asociado de la UNED en Pontevedra acoge el próximo 3 de noviembre de 2025, a las 19.00 horas, la conferencia titulada «Servicios de inteligencia en la Antigüedad: la relevancia del espionaje en las sociedades del pasado», una actividad enmarcada en el programa de Extensión Universitaria Humanidades a Corta Distancia. La sesión podrá seguirse de manera presencial en la sede de la UNED o en modalidad online, en directo o en diferido.

La conferencia será impartida por Fernando Bermejo-Rubio, profesor de Historia Antigua de la UNED, y contará con la coordinación de Rafael Cotelo Pazos, responsable del Departamento de Extensión Universitaria y Actividades Culturales de la UNED Pontevedra.

Durante su intervención, el profesor Bermejo-Rubio abordará el papel que desempeñaron los servicios de inteligencia y las actividades de espionaje en las civilizaciones antiguas, desde los primeros Estados e Imperios hasta la Antigüedad Tardía.

El objetivo es mostrar cómo la recolección de información, la transmisión de datos estratégicos y el contraespionaje fueron elementos esenciales para la estabilidad política y militar. A través de un enfoque histórico y crítico, el conferenciante ofrecerá una aproximación al desarrollo de estas prácticas en Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma.