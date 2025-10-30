Tibio inicio de la temporada de setas

«El pasado septiembre con las primeras lluvias aparecieron algunas especies, entre ellas algunas comestibles», pero las siguientes semanas y, especialmente, las precipitaciones de los últimos días, hacen que «no de comenzado del todo la aparición de hongos». Lo explica el ingeniero agrícola y reconocido micólogo Jaime Bernardo Blanco Dios, presidente de la Asociación Micolóxica Brincabois.

Ésta ha iniciado sus «Luns micolóxicos», una actividad ya tradicional en el calendario del otoño pontevedrés que invita a los aficionados a acudir cada lunes al bodegón Arca de 20,30 a 22 horas con sus cosechas para que expertos identifiquen las setas y los asesoren sobre las recogidas.

No están siendo precisamente abundantes, pero Blanco Dios advierte que este escenario poco positivo «puede cambiar de un día para otro y en cualquier momento podemos estar hablando de una explosión de setas».

En estas fechas los hongos comestibles que más están localizando los aficionados son Boletus aestivalis, Cantharellus cibarius, así como rusulas, algunas de ellas también comestibles.

Brincabois ha programado en las últimas semanas varias salidas a espacios naturales de las provincias de Pontevedra y A Coruña. Los participantes se han encontrado con que «hay poca cantidad de setas, pero bastantes especies diferentes», hasta 105 recogidas la pasada semana «entre Pontevedra y O Porriño, una cifra que está muy buen para lo poco que hemos localizado hasta ahora».

El presidente de Brincabois espera que el próximo noviembre «aparezcan todas juntas, concentradas en una semana, y posteriormente volvamos a la situación de siempre cuando empiecen a bajar las temperaturas, normalmente después del veranillo de San Martiño. A partir de ahí quedarán solo las setas típicas que aguantan el frío».

En ese momento se acabará la temporada, que Jaime Bernardo Blanco Dios no duda de que «va a ser mala, porque realmente en todo el año hemos cogido muy pocas setas y es en lo que realmente hay que fijarse desde el punto de vista de la biodiversidad. No ha sido abundante ninguna seta, el año ha sido bastante malo, y es lo que nos están diciendo desde todos los puntos de España, menos en la zona mediterránea donde sí que ha llovido muchísimo».

Es uno de los expertos que constata que «cada vez se confirman más los efectos del cambio climático. Además de que hay periodos de sequía más grandes hay especies que están apareciendo en momentos muy inusuales».

En las rutas micológicas toman parte vecinos de distintos concellos y edades. / FdV

El caso más típico es la Macrolepiota procera (conocida también como cerrote o choupín), que habitualmente se encuentra en los bosques gallegos a lo largo este mes y principios de noviembre. Los aficionados apenas la localizan, pero «a lo mejor te la encuentras en diciembre y en enero, es una locura», constata el micólogo, «porque las temperaturas son las adecuadas para ella aunque estemos en invierno».

Xornadas Micolóxicas

Los bosques de castaños, carballos y pinos son los favoritos de los aficionados para realizar sus salidas, ya que cada uno de ellos se asocia con respectivas setas comestibles, aunque en el entorno de Pontevedra lo más frecuente son los montes mixtos, mezclas de esas tres especies con eucaliptos o alcornoques.

Niños y jóvenes figuran entre los principales aficionados a la recogida de setas. / FdV

Para todos los interesados en explorar más las potencialidades micológicas de la comarca Brincaois celebra las Xornadas Micolóxicas, que arrancaron ayer en el Ateneo de Marín con una charla de iniciación a cargo de Celso Méndez Fraguas.

Hoy intervendrá a partir de las 20 horas Sandra Viñas Diz, CEO de Mare Monte Premium Fungus, con una ponencia centrada en las conservas de setas, y mañana lo hará Jaime Bernardo Blanco Dios, que dedicará su intervención a los champiñones en Galicia. Las jornadas se despedirán el próximo sábado con una salida al monte.