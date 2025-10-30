Los socialistas denuncian el «sablazo» del precio del agua aprobado en Poio

El Gobierno del PP de Poio se vio obligado a aprobar en solitario el expediente de contratación para la concesión del servicio de abastecimiento y saneamiento, un contrato que según los socialistas hipoteca el futuro del municipio durante 25 años «y supondrá n incremento brutal en las tarifas del agua para los vecinos».

El grupo socialista votó en contra de lo que entiende como un «modelo tarifario injusto», que incluye subidas que llegan a multiplicar por ocho el coste anterior.

Durante el debate, el portavoz socialista Gregorio Agís mostró la tabla de tarifas facilitada por el alcalde Ángel Moldes «en la que se pueden comprobar los incrementos escandalosos que se pretenden imponer»!

«Usted no hizo ningún diseño: copió el ciclo del agua elaborado por el anterior gobierno socialista; los proyectos son los mismos, pero usted introduce un sablazo histórico que los vecinos notarán en sus facturas», expresó el edil.

El portavoz socialista también recordó que, con este contrato, un hogar con un consumo medio de 47 metros cúbicos pasará de pagar 36,93 euros en los dos primeros años a 81,53 a partir del tercero, justo después de las elecciones municipales.

Para las viviendas con traídas o pozos, «el salto es todavía más escandaloso, de 15,32 a 47,27 euros, un verdadero despropósito».

Además del impacto económico, los socialistas critican que el contrato deja condiciones inaceptables: el Ayuntamiento deberá asumir el coste de las reparaciones de más de 12 metros de bubería o reposiciones superiores a cien metros cuadrados de pavimebto, y no se fijan plazos claros de reparación. «Los vecinos se merecen un servicio ágil, como el que tenían, no un sistema con incidencias que pueden tardar varios días en resolverse», agrega.

Otro de los puntos que los socialistas tildan como «graves» es aquel por le que se prioriza la facturación frente a la calidad del servicio «ya que el canon económico valorará con 29 puntos, frente a la escaa ponderación de las mejoras técnicas».

El grupo socialista reclamó también la creación de una auditoría externa independiente que verifique el cumplimiento de los pliegos y garantice la transparencia en la gestión del servicio.

Agís reclamó igualmente la incorporación de bonificaciones sociales para garantizar el acceso al agua como bien básico y advirtió del error de establecer tarifas lineales y que pague lo mismo un bar que un gran hotel.