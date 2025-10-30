El rural gallego y Satanás traen el «alén» a Pontevedra

Como cada mes de octubre, los alumnos del IES Sánchez Cantón de Pontevedra vivieron el terror de cerca durante varios minutos al atravesar el ya tradicional túnel del miedo, organizado por alumnos de segundo curso de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS).

El estreno se llevó a cabo durante la mañana de ayer con los pupilos más pequeños del instituto; hoy será el turno de los mayores. Este año, el recorrido de unos cuatro minutos tiene como temática principal el alén, «el mundo de después de la muerte».

Ainara Calvar, coordinadora de la actividad, explica que «tenemos personajes como señoras mayores o lavandeiras, recreando el rural gallego».

Tras un par de semanas de preparación, las tres plantas que conforman el túnel, compuesto por varias salas de diferentes temáticas, escapan de «lo clásico que se hace todos los años».

Los actores del túnel ambientados en el ámbito rural. | Rafa Vázquez

Calvar afirma que, a pesar de realizarlo en grupos de seis, «antes de entrar ya están nerviosos». Subraya que es una actividad «totalmente voluntaria» y que antes de empezar les ponen un pequeño vídeo a modo de tráiler.

«Muchos quieren dar la vuelta a mitad del recorrido, pero al ser algo corto, siempre los animamos a que lo terminen», confiesa.

Una tradición del centro

Se trata de «una actividad que esperan con ansia cada año», por lo que «buscamos innovar para que tengan la mejor experiencia posible».

Garantiza que, para ellos, «los gritos son buena señal», ya que refleja que el trabajo de los treinta miembros que conforman el equipo de producción se está haciendo de la mejor manera.

«Los actores son los grandes protagonistas, pero la función de los guías también es muy importante», apunta Ainara Calvar, sosteniendo que «tienes que ir metiéndoles el miedo en el cuerpo».

A la salida del terrorífico recorrido por los entresijos del IES Sánchez Cantón, un pequeño grupo de participantes confiesa que «nos encantó, deberían hacerlo más veces», en referencia a la actividad organizada por los alumnos de TSEAS.

«¡Dio mucho miedo!», exclama un joven de segundo de la ESO totalmente atemorizado. Uno de sus compañeros afirma que «el final con Satanás fue lo peor, sin duda».

Durante la mañana de hoy se completará el pase de los más de seiscientos alumnos que componen el centro escolar con el turno de los mayores, que «son más difíciles de asustar», cuentan los actores del túnel.

Desde la organización afirman que están «abiertos a realizar otras actividades del estilo» durante otras épocas a lo largo del año.