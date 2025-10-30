Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El rey emérito vuelve el día 5 a Sanxenxo

El rey emérito Juan Carlos I tiene previsto volver el próximo miércoles, 5 de noviembre, a Sanxenxo, el mismo día que sus memorias, bajo el título «Reconciliación», serán publicadas en Francia. Esta nueva visita tiene como motivo, como es habitual, la regata que se disputará, si la meteorología lo permite, los próximos días 8 y 9 de noviembre.

TEMAS

