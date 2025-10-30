El rey emérito vuelve el día 5 a Sanxenxo
El rey emérito Juan Carlos I tiene previsto volver el próximo miércoles, 5 de noviembre, a Sanxenxo, el mismo día que sus memorias, bajo el título «Reconciliación», serán publicadas en Francia. Esta nueva visita tiene como motivo, como es habitual, la regata que se disputará, si la meteorología lo permite, los próximos días 8 y 9 de noviembre.
