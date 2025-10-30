La residencia de A Eiriña completará sus 120 plazas en lo que queda de año

La residencia pública de A Eiriña, donada por la Fundación Amancio Ortega a la Xunta de Galicia, prevé completar en lo que resta de año sus 120 plazas para personas mayores.

Así los confirmaron ayer el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, y el director del centro, Daniel Fiuza, en la visita realizada a las instalaciones junto con responsables de la empresa asturiana CK Sénior Gestión, seleccionada para gestionar esta residencia de mayores.

Dos ingresos nuevos incrementaron ayer mismo la cifra total de usuarios en la Residencia de la Tercera Edad de A Eiriña.

«Desde el 1 de octubre que empezamos, terminaremos esta semana con una planta completa ocupada, lo que supone 41 usuarios», afirmó Daniel Fiuza en declaraciones a FARO. «La previsión es seguir con este ritmo y entre noviembre y diciembre calculamos que podríamos llegar a la plena ocupación de 120 personas», añadió.

La media de edad actual de los usuarios que ya ocupan este edificio entre la calle Eduardo Pondal y A Parda es de unos 85 años y una ligera mayoría son mujeres.

Hay que recordar que en el inmueble hay disponibles tanto habitaciones individuales como dobles y que el criterio para la asignación de unas u otras «es estrictamente profesional, dependiendo del perfil del usuario, lo que se considera más adecuado para ellas o ellos», matizó el director.

El director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria indicó que los ingresos nuevos responden bien a personas que estaban aguardando por una plaza bien a personas que habían solicitado el traslado desde otras residencias a Pontevedra, por tener familia en la ciudad. Reconoció que no siempre se consigue ese tipo de acercamientos pero que se intenta en la medida de lo posible.

Los pagos que realizan los usuarios se fijan en función de un baremo nacional, una cuestión que depende de la capacidad económica de cada persona.

La Residencia de Mayores de A Eiriña tiene 120 plazas distribuidas en 42 habitaciones dobles y 36 individuales. En total, la fundación que lleva el nombre del fundador de Inditex, ha invertido en este edificio en pleno centro de la Boa Vila 25 millones de euros.

Cuenta con peluquería, gimnasio, podología y amplias terrazas para poder pasear y tomar el sol, algunas con acceso al exterior. Ahora mismo tiene 35 trabajadores, que aumentarán hasta los 75-80 conforme lo hagan los usuarios.