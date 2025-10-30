¿Cómo renaturalizamos Pontevedra?

Promover el diálogo y la colaboración entre administraciones, entidades, profesionales y asociaciones vinculadas al medio ambiente, compartiendo experiencias y buenas prácticas en sostenibilidad, gestión forestal, conservación y procesos de renaturalización urbana y rural. Es el objetivo de las Tribunas medioambientais RedeVerde Pontevedra, un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los encuentros se celebrarán los próximos días 3 y 4 en el Pazo da Cultura. Los presentará el próximo lunes el concejal responsable del área de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, cuyo departamento engloba el sostenimiento de los espacios públicos urbanos, como jardines, parques o playas.

Moreda explicará el proyecto RedeVerde, un programa de mejora ambiental que contempla acciones en diferentes áreas. En concreto, se trata de la recuperación y restauración ecológica del tramo urbano soterrado del río Gafos y su entorno; la mejora ecológica y paisajística del entorno del recinto ferial y la inclusión de sistemas urbanos de drenaje sostenible; la recuperación paisajística y de fomento de la biodiversidad del Parque María Vinyals y acciones con el mismo objetivo en la Marisma del Alba.

Tras esta presentación se celebrará la primera mesa de expertos. La educadora ambiental Laura Caamaño abordará el tema «Renaturalización urbana: conceptos clave»; y Francisco Alberto Varela, de la Universidade da Coruña, presentará las líneas de trabajo de la estrategia de infraestructura verde.

A continuación una sesión intentará llegar a un diagnóstico participativo, identificando de manera colectiva las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del proceso de renaturalización y realizando una puesta en común.

El próximo martes se celebrará la segunda mesa de expertos, en la que tomará parte Mercedes Fernández Díaz, del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, que abordará el tema «Restauración, renaturalización y adaptación al cambio climático del tramo urbano del río Lérez y la Marisma del Alba». Seguirá la intervención de Xoan Pérez (MIX Paisaje) y Laura Alonso (CALCO), que versará sobre «Restauración del río de Os Gafos: gestión de riesgo de inundación y la recuperación de los hábitats vinculados al curso fluvial».

Las tribunas se despedirán con una sesión dedicada a la cocreación de propuestas ciudadanas. Se analizarán los imaginarios vecinales, en un ejercicio colectivo sobre la ciudad deseada; y también se realizará una priorización de las propuestas, que han de ser viables y alineadas con los objetivos del proyecto RedeVerde.