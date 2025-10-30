El PSOE se queja del mantenimiento en varios colegios

La situación de los centros escolares de Pontevedra es «bastante grave», asegura el concejal del PSOE Manuel Fariña. La agrupación socialista asegura que los equipos directivos de los centros públicos pontevedreses han enviado un escrito de reclamación.

Se trata de una «queja generalizada por los servicios de mantenimiento y limpieza». Además, los docentes consideran que la dotación de personal de conserjería es «claramente insuficiente».

Por ello, el PSOE de Pontevedra ha llevado a cabo un balance de todos los centros. Destacan el caso del CEIP Froebel, que lleva «desde el arranque del curso sin conserje», aseguran.

En cuanto a los CEIP Manuel Vidal Portela, Álvarez Limeses, Cabanas y Marcos da Portela, denuncian «problemas de limpieza y mantenimiento que se prolongan a día de hoy».

Desde el CEIP A Xunqueira I confiesan que no tuvieron conserje «durante todo el verano».

Fariña defendió la importancia de la figura de los bedeles, ya que «son los responsables de las puertas, las llamadas y otras actividades», sosteniendo que «sin conserje tienen que hacer su función los profesores», lo que supone que los alumnos queden desatendidos.

Ante esta tesitura, algunos centros limitan las recogidas extraordinarias de alumnos a los periodos de cambio de clase, algo que perjudica a las familias a la hora de, por ejemplo, concretar citas médicas.

Desde el PSOE de Pontevedra muestran su apoyo a los equipos directivos y solicitan al gobierno «el cumplimiento de los compromisos ya adquiridos».

Comentan que, según «lo acordado en el pleno de octubre de 2024» el conserje del CEIP Froebel «debería estar cubierto por la importancia del puesto en una semana, máximo quince días».

Frente a esta problemática proponen crear una bolsa de conserjes para que la situación «no se vuelva a repetir, y se pueda sustituir la plaza de forma ágil».

Subrayan que es «un problema bastante grave al que hay que dar solución cuanto antes», además de recordar que «es evidente que no es algo puntual», apuntando que se trata de una «problemática estructural».