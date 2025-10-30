La Policía Local de Vilaboa acude a un nonagenario que deambulaba por la N-550

La colaboración ciudadana ha sido clave a la hora de salvar a un hombre de 90 años que en la mañana de ayer deambulaba sin rumbo por una carretera del municipio de Vilaboa.

Fue la Policía Local, finalmente, la que llevó el peso de la actuación que se desarrolló en la carretera N-550, donde fue visto el hombre.

Explican que han sido varios los conductores los que alertaron al 112 de la presencia en el arcén de un peatón, que se encontraba en serio riesgo. Se trataba de un varón de 90 años de edad, que según la policía «deambulaba con signos de desorientación, cruzando la calzada peligrosamente».

Hasta el punto referido se trasladó el agente de la Policía Local de Vilaboa quien comprobó que el hombre, auxiliado hasta ese momento por personal de un concesionario cercano, necesitaba atención médica y alertó de la situación al 112 que trasladó una ambulancia medicalizada al lugar.

El hombre, que había llegado al lugar con su propio coche, fue trasladado a un centro médico por un familiar que se desplazó a Vilaboa desde Ponteareas, municipio en el que residen. Los hechos se registraron a media mañana, en plena carretera general a escasos cinco kilómetros de Pontevedra.