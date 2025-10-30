La Policía Local de Poio, reconocida por el «gran cuidado de la infancia»

La Policía Local de Poio fue distinguida por la Asociación de Xefes de Corpo e Mandos de Policía Local de Galicia (Axempol) y por la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol), con el reconocimiento a sus buenas prácticas en materia de protección de la infancia.

Este galardón pone en valor el trabajo desarrollado a través del programa Axente Titor, un servicio especializado en «la protección de la infancia y la prevención en el entorno escolar», explican.

La Policía Local actúa «en centros educativos y espacios públicos, en colaboración con la comunidad educativa y con los servicios municipales».

Prevenir el absentismo escolar, detectar a menores sin escolarizar, resolver conflictos, mediar con las familias o llevar a cabo el control del consumo de sustancias, acoso escolar y conductas de riesgo son algunas de las funciones del programa.

Desde su puesta en marcha, se han realizado «más de un centenar de intervenciones, consolidando el programa como referente nacional en municipios de menos de 20.000 habitantes», aseguran desde la organización.

Su eficacia resolviendo este tipo de problemáticas llevó al Concello de Poio a promover su adhesión al programa Marco de la Femp, con el objetivo de «ampliar su alcance y reforzar esta iniciativa».

Destacan especialmente «la coordinación con la Fiscalía de Menores de Pontevedra», con intervenciones judiciales y administrativas que dieron lugar a «resultados muy positivos para los menores y sus familias».

El programa «representa un ejemplo de policía de proximidad, innovación social y buenas prácticas en seguridad ciudadana», garantizan al contribuir a «la mejora de la convivencia, la protección de la infancia y al prestigio del cuerpo».