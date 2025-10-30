A Moureira gana espacio con el derribo de una casa abandonada

El Concello de Pontevedra está llevando a cabo el derribo de una antigua vivienda municipal abandonada en la calle Pilar Bértola, un pequeño rincón entre Jofre de Tenorio y la Avenida de Uruguay, en el histórico barrio pontevedrés de A Moureira.

El inmueble, situado en el número 5 y con más de un siglo de antigüedad -data del año 1900-, llevaba años cerrado y en mal estado. Ocupa una parcela de apenas 58 metros cuadrados, pero su demolición tendrá un impacto positivo en el entorno, según el gobierno local.

El objetivo es ganar espacio público, mejorar la accesibilidad y «adecentar esta placita», tal y como explicó ayer el concelleiro de Servicios Urbanos Básicos, Xaquín Moreda.

La casita suponía un pequeño tapón urbanístico pues cortaba el paso y proyectaba sombra sobre las viviendas cercanas.