Lores agradece a Domínguez que reconozca la «discriminación» de la ciudad
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, reiteró ayer la «discriminación» y la «falta de respeto» continuada contra el municipio de Pontevedra por parte de la Diputación de las transferencias a la capital de la provincia.
El regidor agradeció la «claridad en la exposición» del vicepresidente de la Diputación, Rafael Domínguez (PP), quien reconoció que durante el año 2024 el ayuntamiento de Pontevedra recibió solamente 2,5 millones de euros. Lores subrayó que esta cantidad «nada tiene que ver con la media de 3,7 millones» que recibía de la anterior Diputación, con el bipartito de PSOE y BNG.
Destacan desde el gobierno local que como consecuencia de este trato nueve ayuntamientos con menor población que Pontevedra recibieron más dinero durante 2024 que el capitalino. El alcalde puntualizó que estos concellos tienen poblaciones de 12.000, 15.000 ó 20.000 habitantes, frente a los 85.000 que tiene Pontevedra, que es, además, la «capital de la provincia y sede de la Diputación provincial».
Fernández Lores insistió en que no dejará «nunca de reivindicar los derechos que la ciudad de Pontevedra» pese a que la Diputación «esté ninguneando a la capital de la provincia».
