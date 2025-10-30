Exdiputados animan a los jóvenes a participar en política: «Si no tenéis voz, no se os escucha»

Los alumnos de 1º de Bachillerato del IES Illa de Tambo de Marín fueron invitados por tres exdiputados del Parlamento de Galicia a participar en política: «Si no tenéis voz, no se os escucha», les recordó Marián García.

La exdiputada, representante del Partido Popular, Xulio Xosé Pardellas, del PSOE, y el nacionalista Bieito Lobeira acudieron al instituto para participar en las sesiones divulgativas con el objetivo de que los alumnos pudiesen conocer de cerca el trabajo que se desarrolla en el Parlamento de Galicia, aportando sus diferentes versiones de la política en una charla conducida por Antonio Novo, el jefe de estudios del centro escolar.

«Yo creo que es muy importante que los jóvenes tengan claves que les permitan saber por qué pasan algunas cosas cuando comienzan a interpretar el mundo», apunta Bieito Lobeira, quien destacó positivamente «la posibilidad de que representantes de tres fuerzas políticas tan diferentes trasladen su visión respecto a lo que les toca vivir a los propios adolescentes y que puedan participar», defendiendo que «contribuye a hacer una sociedad más crítica».

El nacionalista invitó a la reflexión sobre «para qué vale el Parlamento de Galicia», comentando la frustración que sintió «al ver que no tiene capacidades para legislar cuestiones de interés ciudadano». «Cualquier cosa vinculada al puerto de Marín, como el pescados que se captura en la ría, me decían que era competencia de Madrid, por eso me empecé a preguntar para qué servía», indica Bieito Lobeira. «Sois una generación importantísima, confío en que pueda haber un Parlamento que pueda legislar sin pedir la aprobación de ninguna entidad de fuera sobre la isla de Tambo y otras cuestiones de ese estilo», confesaba Lobeira a los estudiantes, haciendo alusión a su propuesta de que la isla de Tambo perteneciese al Concello de Marín.

Por su parte, el discurso de Xulio Xosé Pardellas, distó considerablemente del de Lobeira, pues el socialista centró su atención en la importancia de la política. «Una de las ideas que me gustaría dejar claras es que realmente la política sirve para los problemas de los ciudadanos, aunque ello conlleve debate porque todos tienen visiones diferentes. Si algún día decidís entrar en política y os convertís en representantes, bien sea a nivel local, autonómico o estatal pensar siempre esto», destacó Pardellas, quien también subrayó su participación en la Comisión de Economía, «la más importante» bajo su punto de vista «porque todos los años tiene que aprobar la ley de presupuestos en el Parlamento».

Por último, Marian García también puso de relieve la capacidad de la política: «Lo más importante y que hay que trasladar a los ciudadanos es que podamos hacer algo para enriquecer la sociedad, teniendo en cuenta las distintas quejas y propuestas de la ciudadanía». En este sentido, la popular enfatizó los acuerdos que se deben llevar a cabo para llegar a un buen entendimiento y «hacer las cosas independientemente del grupo político».

Durante su coloquio, García señaló su trabajo como psicóloga sanitaria en el centro de crisis 24 horas para víctimas de agresión sexual en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Además, también animó a los adolescentes a ponerse en contacto con los partidos políticos y formar parte de sus «nuevas generaciones», declarando la gran importancia que supone su participación en la política: «Si no tenéis voz, no se os escucha, y si no se os escucha, se van a tomar las decisiones equivocadas porque no se puede tomar una decisión sobre lo que puede pensar un chaval de 16 años sin escuchar su opinión. Parece que, por no ser mayor de edad o por ser joven, lo que dice tiene menos valor. Eso no puede pasar», concluye.

Al final de los coloquios, los alumnos y alumnas asistentes tuvieron la oportunidad de realizar intervenciones y formular diferentes preguntas a los políticos.

Las inquietudes fueron de todo tipo. El hielo lo rompió una joven que se interesó por el funcionamiento del Parlamento, pero también se trataron otros temas que tenían que ver con posturas políticas, como pudieron ser el «proceso de normalización lingüística» en Galicia en comparación con otras comunidades autónomas y el fomento del uso de la lengua gallega o la gratuidad de la AP-9. Sobre este asunto, Lobeira contestó que «es de competencia estatal y depende de quién gobierne en ese momento en Madrid».

En definitiva, Antonio Novo calificó la jornada como «amena», destacando la existencia de debate y que «los parlamentarios dieron lo mejor de sí mismos».

Importancia de la educación sexual

Marián García, la exdiputada del PP, hizo especial hincapié en la importancia de la educación sexual, concretamente en el consumo de pornografía, haciendo alusión a la campaña del Ministerio de Igualdad ‘Porno, por no hablar’, en la que se crearon dos vídeos: uno desde la perspectiva femenina y otro desde la masculina. «Me parece fundamental tocar el tema de la pornografía para mostrar que esas relaciones sexuales no son reales por lo que implican, que muchas veces son conductas agresivas y cuerpos irreales basados en los cánones establecidos», declara García. Precisamente, el vídeo de la chica se centra en el rechazo a las actitudes dominantes de su pareja, por lo que la psicóloga destaca la importancia de la comunicación en este sentido. En cambio, el vídeo del joven aborda la frustración que siente al ver pornografía, comparándose con el actor y llenándose de inseguridades sobre su cuerpo, el tamaño de su pene o el tiempo que va a durar en las relaciones sexuales. «A veces es mucho más fácil y cómodo prohibir que aprender, pero debemos conocer las herramientas y enseñarles a usarlas. Las personas que hemos sido analógicas tenemos que reinventarnos», destaca García.