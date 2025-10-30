Espacio Nove presenta una colección de joyas «única» con origen indio

Roberto Buchanan, joyero artesanal argentino asentado en Pontevedra desde hace más de dos años, organiza junto a Almudena Fernández y otros artesanos locales una exposición donde «el arte y el oficio se unen», garantizan.

Tras un viaje a la India, Fernández confiesa que «me sirvió de inspiración para crear una colección de once joyas», compuestas con materiales que ella misma fue a buscar al país asiático.

«Me gusta contar historias a través de las piezas», cuenta la joyera, que realiza sus creaciones en su propio taller, montado «en mi propia furgoneta».

Se conocieron a través de las redes sociales, quedando maravillados uno del otro con sus trabajos. Ahora, semanas después, organizan esta exhibición en el espacio Nove, ubicado en la calle Pasantería, 9. Junto a otros cinco artesanos que aportan creaciones de «cerámica, cuero e incluso ilustraciones artísticas».

A pesar de ser ella ingeniera y él licenciado en Comercio Exterior, encontraron en la joyería artesanal «una forma de vida soñada». Roberto Buchanan encadena más de una década en el gremio, mientras que Almudena Fernández lleva «algo menos, pero me apasiona».

En vistas a futuro, buscan continuar con un ciclo de exhibiciones, buscando potenciar el talento local y animando a los pontevedreses a disfrutar de «una experiencia compartida».

La muestra, que estará disponible durante una semana, sale a la luz esta tarde, en horario de 18.00 a 21.00 horas. Adelantan que la acompañarán con «vino y algo de picar», para hacer de la visita una experiencia completa.