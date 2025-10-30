Elevado seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios en Pontevedra

La huelga de técnicos superiores sanitaria ha tenido un elevado seguimiento en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés este jueves, primera de las jornadas convocadas. Continuará mañana, 31 de octubre, y también los próximos lunes y martes, 3 y 4 de noviembre.

Según ha informado la Consellería de Sanidade, en el turno de mañana el seguimiento fue del 58,27% en los centros sanitarios, mientras que en la tarde, del 91,67%.

«El grado de cumplimiento de los servicios mínimos marcados fue del 100% a lo largo de toda la jornada», indican desde la Xunta.

En centros sanitarios como el Virxe Peregrina se anunció la huelga con carteles en el exterior en el caso de los técnicos de laboratorio, por lo que se espera que se vean afectados los usuarios que acudan a extracción de sangre, con la probabilidad de que solamente se atiendan las urgencias.