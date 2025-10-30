Domínguez reclama una biblioteca pública municipal para Pontevedra

El portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, propone crear la primera biblioteca pública municipal de la ciudad, que asegura que será “un motor de transformación social, educativa y cultural, y un servicio fundamental para garantizar el acceso universal al conocimiento y la igualdad de oportunidades”.

Domínguez, al que acompañó la concejala Aroa Otero, emplazó al gobierno local a cumplir la normativa que establece que todos los municipios que superen los 5.000 habitantes deben disponer de un servicio de biblioteca pública municipal. “Para mí y para muchos pontevedreses resulta incomprensible que Pontevedra sea la única de las siete grandes ciudades gallegas sin esta herramienta fundamental para el enriquecimiento cultural”, criticó.

El PP llevará al pleno ordinario del mes de noviembre una moción para crear este servicio público. Domínguez aboga por “consensuar la mejor ubicación posible” para hacer de Pontevedra “una ciudad abierta, moderna y comprometida con la cultura a través de una Biblioteca Municipal que sirva de espacio de integración social, de fomento de la lectura y la cultura, de apoyo a la investigación y al desarrollo profesional, de reducción de la brecha digital y de promoción de la igualdad de oportunidades”.

El portavoz municipal del PP criticó el abandono de los restos arqueológicos de la Plaza de Valentín García Escudero, que transmite “una imagen pésima de la zona cero de la ciudad”

También se refirió al cierre del Centro de Interpretación das Torres Arcebispais (CITA) y al abandono de los restos arqueológicos de la Plaza de Valentín García Escudero, que transmite, lamentó, “una imagen pésima de la zona cero de la ciudad”.

Apostó asimismo por la mejora de los servicios de la Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola, gestionada por la Xunta de Galicia, después de que “Lores se alinease con el Gobierno central al descartar nuestra propuesta para trasladar el centro al edificio de San Francisco”, que finalmente albergará el Archivo Provincial.

Domínguez señaló a sus prioridades: “primero, las bibliotecas para que la ciudadanía pueda acceder a los libros y los estudiantes tengan un lugar donde estudiar con estándares de calidad y horarios más flexibles. Y después, traer a Jennifer López”, en alusión al concierto de la diva del Bronx el pasado verano en el parque de Tafisa.