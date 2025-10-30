Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Conservatorio abre su curso escolar

El Conservatorio abre su curso escolar | GUSTAVO SANTOS

El Conservatorio abre su curso escolar | GUSTAVO SANTOS

La Orquestra Galega de Liberación fue la encargada de ofrecer el concierto inaugural de la apertura del nuevo curso escolar del Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga de Pontevedra. Este jueves, entre las 18 y las 20 horas, el centro celebrará un magosto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents