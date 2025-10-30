El Conservatorio abre su curso escolar
La Orquestra Galega de Liberación fue la encargada de ofrecer el concierto inaugural de la apertura del nuevo curso escolar del Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga de Pontevedra. Este jueves, entre las 18 y las 20 horas, el centro celebrará un magosto.
