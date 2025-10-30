Un conductor triplicaba la tasa de alcohol tras dañar un farol y el muro del skatepark de Sanxenxo

Un conductor que circulaba a las 7.00 horas de este jueves por la Rúa Rial impactó contra una farola, y, posteriormente, contra uno de los muros de hormigón del skate park de Baltar.

Pese al fuerte impacto e importantes daños en el vehículo, el conductor, vecino del municipio, bajó del coche por su propio pie y se ausentó del lugar en otro coche que vino a buscarle.

Un testigo que pudo verlo todo, alertó a la Policía Local que, tras unas pesquisas, dio con el infractor. A pesar de haber pasado tres horas, tras practicarle la prueba de alcoholemia, el conductor arrojaba una tasa de 0,74 mg/l, el triple del límite legal.