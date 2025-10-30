El Concello de Pontevedra sustituirá la iluminación del núcleo urbano norte y este

El Concello de Pontevedra anuncia la renovación de las instalaciones de iluminación pública en la zona norte y este del centro urbano, con el objetivo de modernizar las lámparas para aumentar la eficiencia energética, "lo que se traduce en un importante ahorro de consumo eléctrico", tal y como apunta el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

La inversión conlleva un coste total de 2.320.991,19 euros y consta de la sustitución de 2.304 luminarias. Además, otras acciones que se llevarán a cabo son el reemplazo del cableado deteriorado, la instalación de 39 cuadros de mando y dos módulos de telegestión que permitirán un control más eficiente de la iluminación, la limpieza de las columnas existentes, así como el saneado y pintado de los báculos. El plazo de ejecución del proyecto es de seis meses.

El consumo actual es de 1.607.254 kWh por año, pero una vez cambiada la luminaria, este pasará a 356.492 kWh por año, por lo que el ahorro energético sería de 1.250.762 kWh, además de una reducción del 78% de la emisión de dióxido de carbono en esas 4.200 horas de luz anuales.

Otra cuestión que se plantea es la disminución de la potencia de las lámparas desde las 00.00 horas hasta las 6.00 horas, "adaptándolas al ritmo circadiano", lo que implica una reducción todavía mayor del consumo y de las emisiones.

"Una vez ejecutado este proyecto, el Concello de Pontevedra tendrá el 83% de las luminarias públicas cambiadas a LED", apunta el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, que conforman 20.000 farolas frente a las 24.000 existentes. "Este es un dato que no hay probablemente en ninguna ciudad, estamos muy por encima de todas". De todas maneras, el regidor insiste que las restantes son lámparas de vapor de sodio de alta presión o de descarga fluorescente, correspondientes a una parte de las parroquias de Tomeza y Salcedo y del centro histórico, que ya implicaban de por sí una reducción del consumo eléctrico. "Estamos avanzando mucho en la reducción de consumo eléctrico y, sobre todo, de emisiones de contaminación lumínica", concluye Lores.