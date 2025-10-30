Dos accidentes en ambos sentidos atascan la AP-9 en Vilaboa: uno se atribuye al lanzamiento de piedras
Se produjeron en torno a las 8.15 horas entre los kilómetros 137 y 138
N. D.
Dos accidentes de tráfico ocurridos al unísono en los dos sentidos de la circulación en Vilaboa provoca atascos en la AP-9 tanto en dirección a Pontevedra como hacia Vigo. Los siniestros se han registrado sobre las 8.15 horas entre los kilómetros 137 y 138.
Uno de los accidentes, cerca de la estación de peaje, se atribuye al lanzamiento de piedras desde uno de los pasos elevados, según indica la Radio Galega, que añade que el primer coche recibió un impacto y al frenar se produjo la colisión de otros vehículos.
El 112 fue avisado sobre esa hora de una salida de vía en el kilómetro 137 en sentido Pontevedra, en principio sin heridos, y al mismo tiempo recibía la alerta de otro siniestro en la AP-9, esta vez en el punto 138,5 en dirección a Vigo, con tres vehículos implicados y varios heridos. Es este segundo el relacionado con el lanzamiento de piedras.
Se ha movilizado a sanitarios del 061 para atender a los lesionados y la Guardia Civil trata de regular el tráfico.
