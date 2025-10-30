Abierta la licitación para la mejora del acceso a Pastoriza

El Concello de Marín sigue avanzando en la rehabilitación de las infraestructuras viales rurales con el objetivo de mejorar la seguridad y funcionalidad de las vías principales de acceso a las parcelas agrícolas y a las viviendas del municipio.

Tras la ejecución de la primera fase de la mejora del mantenimiento de la carretera de acceso a Pastoriza el año pasado, ahora es el momento de continuar con la segunda fase del proyecto, para la que se logró una subvención del «Plan Camiña Rural 2025-26», de AGADER (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural).

Hasta el 6 de noviembre estará abierta la licitación para que las empresas interesadas puedan presentar ofertas para la ejecucicón de la actuación, que tiene un presupuesto de más de 45.680 euros.

Este proyecto está diseñado para garantizar que la vía mantenga su funcionalidad y capacidad de acceso tanto para los vehículos agrícolas como para los residentes y visitantes del núcleo de Pastoriza. La vía, que conecta este núcleo con la carretera autonómica PO-313, es fundamental para el desarrollo económico de la zona, siendo la única alternativa de acceso.

Se rehabilitará el firme de la vía y se aprovecharán determinados sobreanchos para alcanzar una calzada mínima de 5 metros de anchura, con una pavimentación de 5,20 metros, que se ampliará a 6 metros en las curvas más conflictivas. Esta ampliación facilitará el cruce de dos vehículos y mejorará la visibilidad, aumentando así la seguridad vial en la zona.

Estrela de Marín y el Concello renuevan el convenio de ayuda

El Concello renueva con Estrela de Marín su ayuda anual, en concepto de subvención nominativa. Recibirán una ayuda municipal de 4.000 euros para que puedan hacer frente a gastos derivados de sus campañas de dinamización comercial y que son clave para el fomento de las compras en el comercio local.La concejala de Comercio, Cristina Acuña, y la presidenta del colectivo, Catalina Conde, revisaron el contenido del convenio, donde se recogen qué gastos son susceptibles de ser subvencionables dentro de la ayuda y cuál es el plazo de justificación.Desde el Concello, quisieron mostrar su apoyo a la asociación de comerciantes, que está destacando a nivel autonómico en su trabajo de dinamización.