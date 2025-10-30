Un 25N con 12.976 maltratadores condenados en Galicia

El balcón de la casa consistorial de Pontevedra ya luce la tradicional pancarta con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que este año se centra en señalar a los maltratadores.

Así, la cifra de 12.976 agresores condenados con sentencia firme en la última década en Galicia es destacada en el centro de la faja que este jueves fue desplegada por parte de la corporación municipal en un acto en el que se visibilizó la unión en la lucha contra el machismo por parte de los tres partidos políticos: BNG, PP y PSOE.

La concelleira de Igualdade, Anabel Gulías, destacó la campaña de este año, desarrollada mano a mano con los servicios municipales, «en la que se pone el foco en donde se tiene que poner: en los agresores».

«Invitamos a abrir un debate a todas las formaciones políticas y a toda la sociedad en general, porque creemos que debemos ser firmes y que cualquier persona que se defina feminista sabe que siempre hay que estar de lado de las mujeres que denuncian, sea quien sea el presunto agresor. Es una cuestión de principios, de posicionamiento», manifestó.

Aprovechó estas declaraciones para recordar los «Faladoiros Feministas», que tendrán lugar entre el 5 y el 20 de noviembre en Pontevedra en el marco de esta campaña y que «ahondarán en las diferentes formas de violencia estructural que sufrimos las mujeres por ser mujeres». «Es el momento de tirar hacia adelante y trabajar con mucho orgullo y poner el foco donde hay que ponerlo y llamar a las cosas por su nombre», concluyó.

El 17 de noviembre al inicio del pleno municipal mujeres del turno de oficio de violencia de género del Colegio de Abogacía de Pontevedra leerán el manifiesto local de este año. Sobre ello habló la socialista Yoya Blanco, exconcelleira de Igualdade, que felicitó al Centro de Información á Muller (CIM) por la campaña de este año. «Estamos muy hartas de los minutos de silencio, porque lo verdaderamente importante es que esto es una violencia estructural y hay que poner el foco en los maltratadores», recalcó.

Mucho por andar

También intervinieron el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que afirmó que se ha andado mucho y que «los hombres debemos acompañar a las mujeres en la lucha feminista». «Nos queda mucho por andar, sigue habiendo violencia y discriminación», matizó.

Por su parte, el portavoz del PP, Rafa Domínguez, recordó que «estamos a favor del feminismo y en contra de un negacionismo» cada vez más presente en la sociedad.