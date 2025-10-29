Un total de 270 elementos de valor en las costas de Pontevedra y O Morrazo

La Xunta también somete desde hoy a información pública la relación de bienes de valor cultural en el litoral, un documento que en las comarcas de Pontevedra y O Morrazo identifica nada menos que 270 elementos que destacan por su valor patrimonial, arquitectónico o cultural, entre otros.

De todos los inmuebles inventariados, explican en la Xunta, un total de 117 (es decir, el 43,3%) pertenecen a las categorías de bienes arquitectónicos o industriales por lo que podrían tener otros usos en el futuro, compatibles con su conservación y protección, exponen sucíntamente en un comunicado de prensa remitido ayer a las redacciones.

Aunque no se materialice en todos los casos, argumentan, esta vía «abre nuevas posibilidades para la recuperación de alguno de estos bienes, entre los que hay faros, molinos, antiguas fábricas y otros edificios de carácter industrial. Para ello es preciso la ejecución de proyectos que sean compatibles y respeten los valores y características que precisamente les valieron su catalogación. Además, añade, «este tipo de iniciativas también pueden contribuir al desarrollo sostenible de la costa y con él, su revitalización.

Cabe recordar que el Catálogo de bienes de valor cultural de litoral es una de las primeras medidas estratégicas impulsadas por la Xunta de Galicia en aplicación de la Lei de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (Loxilga), que incluye dentro de las actuaciones clave para el desarrollo sostenibvle de la costa aquellas intervenciones destinaas a poner en valor el patrimonio cultural existente a pie de mar.

En este sentido, exponen, se trata de una herramienta inédita en Galicia que permitirá dar un salto cualitativo en la gestión del patrimonio costero ya que impulsará la rehabilitación y puesta en valor de bienes ligados al mar con un valor arquitectónico, histórico, cultural o industrial con el fin de darles una segunda vida.

Exponen que para realizar este trabajo se partió de un inventario realizado por el Gobierno gallego en 2019 y en el que se recogían 459 bienes, elementos etnográficos y edificaciones de carácter público y privado, como molinos, antiguas salazones, conserveras, de los que tenía una información muy básica.

A partir de ahí, gracias a un trabajo de campo realizado en 86 municipios costeros, el inventario aumentó de forma considerablke de modo que se han identificado 1.582 bienes, la mayor parte de tipo arquitectónico.