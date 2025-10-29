A Santiña pasa a ser de preferencia peatonal y aplica más restricciones

La calle A Santiña, en el barrio de O Burgo, ya luce un nuevo aspecto tras sus obras de remodelación. Mediante este proyecto de mejora realizado, la vía pasa a ser de preferencia peatonal, aplicándose la ordenanza de movilidad amable y ocupación de los espacios públicos en lo referente a las plataformas de convivencia. La entrada en vigor de estas nuevas normas será el próximo lunes 3 de noviembre.

La concejala de Protección Ciudadana, Eva Vilaverde, señaló las características de este nuevo régimen de movilidad: la velocidad genérica máxima autorizada será de diez kilómetros por hora, mientras que cuando los vehículos coincidan con personas, se reducirá a la misma de los viandantes, con un máximo de seis kilómetros por hora.

Vilaverde comenta las nuevas limitaciones de la calle. / Jose Antepazo

Además, la circulación está limitada a vehículos de menos de diez metros de longitud o 3,5 toneladas de peso, salvo excepciones debidamente autorizadas. Manteniendo estas restricciones, los horarios de carga y descarga son de 8.00 a 12.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

Asimismo, las bicicletas están autorizadas a circular manteniendo el mismo límite de velocidad que los vehículos, entre los que se encuentran los que transporten a personas con movilidad reducida o que vayan a dejar o recoger bultos voluminosos o pesados, así como repartidores postales o de comida, que tendrán una limitación temporal de diez minutos. En todo caso, los residentes pueden acceder a sus garajes y las calles mantienen el mismo sentido de circulación.

La inversión, con la que se pretende mejorar la calidad de vida de los vecinos, supuso un coste de 1.811.898,17 euros y afectó a unos 800 metros de la calle.

Tras la reforma de A Santiña, Pontevedra será la única ciudad del Camino Portugués donde todo el trazado urbano cuente con prioridad peatonal.

Inauguración de la calle San Cristovo, en Lourizán

La calle San Cristovo, en Lourizán, se inauguró ayer por la tarde tras la ejecución del proyecto de mejora. El encuentro estuvo organizado por los vecinos de la zona. En el acto estuvieron presentes Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, y la concejala del Rural, María Xosé Abilleira. Esta visita oficial formaliza la puesta en servicio de la vía tras la finalización de las obras, que el regidor califica de «muy necesarias». Además, Lores apunta que el proyecto supone «un antes y un después» para el lugar. En definitiva, la mejora integral de esta calle, de 115 metros de longitud y sin salida, se centró en la renovación completa de todos los servicios. Las obras incluyeron la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento, que se encontraban deterioradas. Asimismo, el Concello mejoró la capacidad del sistema de recogida de aguas pluviales. Una parte fundamental de la actuación fue el soterramiento de todas las líneas telefónicas y eléctricas.La inversión supuso un total de 199.226,06 euros y la llevó a cabo la empresa Covsa. Aunque el plazo de ejecución inicialmente previsto era de cinco meses, la obra se completó en menos de cuatro, lo que se considera un tiempo récord.Tal y como confesó el alcalde en declaraciones anteriores, los vecinos están «encantados» tanto con la rapidez de la ejecución como con el comportamiento de la empresa concesionaria durante la obra.