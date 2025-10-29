Del puente de O Burgo a la isla de Medel, los tesoros costeros protegidos por el catálogo

Siete son los elementos catalogados en el litoral de Pontevedra, un espacio que incluye Pontesampaio y Pontecadelas con monumentos como el puente de O Burgo, el camino de Pedra Picada, el colegio Sagrado Corazón de Os Praceres, Ponte Nova de Ulló, yacimiento de la fábrica de Pontesa, fábrica de Pontesa, finca en la isla Medel de Ponte Sampaio, el propio puente y el de hierro del ferrocarril.

Aunque no es el primero de los elementos a tener en cuenta, en Pontevedra, el puente de O Burgo, con orígenes medievales es especialmente interesante como se explica en la ficha para su inclusión.

En el inventario se subraya que se trata de una infraestructura viaria histórica situada sobre el río Lérez. «Su origen se remonta al siglo XII, siendo uno de los elementos fundacionales de la ciudad».

Viaducto de Pontesampaio, de factura medieval. | A.Pinacho

La estructura actual «conserva diez arcos de medio punto ejecutados en cantería granítica, aunque inicialmente contó con quince, reduciendo su número por rellenos y obras posteriores». Se añade que «fue ensanchado entre 1780 y 1805 por Pedro de Acuña y reformado en 1954 por la empresa Raimundo Vázquez».

Otra de las infrastructuras a conservar es el denominado «Camiño de Pedra Picada», en San Salvador de Lérez, considerado como vía cultural, de interés arqueológico, que se encuentra en un estado «deficiente» de conservación, como se expone en la ficha que acaba de publicarse.

También en el litoral, pero ya en la parroquia de Lourizán, el documento se refiere al edificio que alberga el colegio del Sagrado Corazón de Placeres, al que otorga la categoría de monumento.

Estilos interesantes

Lo define como edificación situada en el margen de la ría de Pontevedra, compuesta por un cuerpo transversal, que inicialmente fue un balneario, más tres naves perpendiculars añadidas en la primera ampliación. «El conjunto, de estilo historicista y soluciones eclécticas, presenta fachadas en piedra y ladrillo enfoscado, cubiertas de teja curva y composición simétrica acentuada por elementos ornamentales clasicistas», resumen. Sus sucesivas ampliaciones modificaron la configuración original, careciendo de valor arquitectónico individual pero integrándose visualmente en el perfil costero.

Riqueza de Ponte Sampaio

En la zona afectada por la ría de Vigo, el catálogo se fija en el puente nuevo de Ulló, en Santa María de Ponte Sampaio. Explican que según la ficha del catálogo del PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) «se trataba de un pequeño puente de piedra sobre el río Ulló, con un único vano con arco de medio punto, del que se conservan solo las doelas». Formaba parte de un tramo del Camiño Portugués y posiblemente de un sistema viario anterior. El puente quedó destruído en el otoño de 2006 por el aumento del caudal del río Ulló, pero tras el suceso fue reconstruído combinando acero cortén y hormigón, conservando los pilares como únicos vestigios de la antigua infraestructura.

Por la zona también se incluye el llamado «Achado da fábrica de Pontesa», un espacio arqueológico que deberá preservarse cuando se realicen las tareas de excavación y consolidación de estructuras.

Y a su lado, se propone la conservación de la fábrica de Pontesa porque «constituye un destacado ejemplo de arquitectura industrial moderna gallega». Explican que fue inaugurada en 1961 como Alfares de Sampaio (Pontesa) y fue proyectada para la producción de loza, actividad que desarrolló hasta su cierre definitivo en 2001.

Añade la ficha que el complejo, levantado en 1959, «se compone de naves industriales de estructura porticada y cubierta en bóveda parabólica de hormigón armado, con cerramientos en fábrica y carpintería metálica». Actualmente, se agrega, «presenta un estado de conservación deficiente, con cubiertas deterioradas, vidrios rotos e invasión vegetal; conserva una elevada integridad volumétrica y ambiental, representativa de la industrialización de la ría de Vigo».

Una interesante isla

En este mismo entorno se encuentra sobre el estuario del río Verdugo la llamada Illa de Medal o de A Insuíña, frente a Ponte Sampaio. «Fue adquirida en 2007 por la Dirección General de Costas a los herederos de pintor Antonio Medal. De reducida extensión, 3.810 metros cuadrados, y planta elipsoidal, se comunica con el continente por un pequeño puente de cantería de un solo vano y un tramo levadizo que sirve de acceso. La entrada tiene portada de piedra coronada con pináculos y en el interior se conservan elementos singulares como un hórreo, un pajar, balaustradas almenadas y un cenador de composición pintoresca y armónica con el entorno fluvial». El espacio está rehabilitado y cuenta con vegetación autóctona.

No es ajena a esta protección el puente sobre el río Verdugo, ya en Arcade (Soutomaio) y Pontesampaio (Pontevedra). Es de «origen medieval» y posee diez arcos de cantería granítica. «La rasante es horizonal y en su tramo intermedio, y con pequeñas pendientes en los accesos, con tajamares triangulares a ambos lados». Se indica que algunos arcos conservan trazas originales apuntadas, mientras otros, semicirculares «corresponden a reconstrucciones en los siglos XVI, XVIII y XIX tras diversos episodios destructivos».

El puente metálico del ferrocarril es otra de las piezas a proteger. Se trata de una estructura roblonada de finales del siglo XIX que salva el lecho del río Verdugo, uniendo las parroquias de Arcade y Pontesampaio. La estructura principal está compuesta por dos tramos de viga cajón metálico tipo celosía, apoyada sobre trs pilastras de cantería granítica, con características historicistas en los remates de piedra. El diseño y ejecución responden a la tradición ingenieril de la escuela de Gustave Eiffel, compartiendo soluciones con los puentes de Redondela y del norte de Portugal.