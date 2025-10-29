El PP local denuncia las palabras de Rogelio Santos hacia Paula Prado

La secretaria general del Partido Popular de Pontevedra, Pepa Pardo, ha exigido al alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y al gobierno local del BNG que aclaren si mantendrán la colaboración institucional con el nacionalista Rogelio Santos, después de que el nacionalista escribiese en su cuenta de X, la red social que antes se conocía como Twitter, que la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, «tiene falta de una bomba» en sus partes íntimas. Las palabras rápidamente se hicieron virales y fueron muy comentadas.

Por su parte, Pardo se ha referido particularmente a la actividad ‘Mercado con xeito’, organizada por el Concello de Pontevedra, en la que el candidato nacionalista participa actualmente con un ciclo de seis charlas. «¿El BNG de Lores va a permitir que un hombre que se dirige a una mujer con semejante barbaridad va a seguir colaborando con el ayuntamiento y manteniendo sus charlas previstas para los días 15 y 22 de noviembre?», ha cuestionado Pardo.

De esta forma, la número dos del PP municipal critica «el falso feminismo del BNG» alegando que no condenan las «palabras repugnantes, limitándose a decir que el comentario no les representa».

Por su parte, Santos defiende que «al PP le gusta mucho llamarle HP al presidente del gobierno, pero cuando yo uso una expresión popular, se echan a llorar y a golpear con la mano en el pecho».

Además, añade que «Paula Prado me tiene bloqueado porque en una ocasión le dije que estaba imputada por corrupción».

Por ello, ante la petición de la cancelación de sus charlas, el divulgador apunta que «quien debería prescindir de Paula Prado es nuestro presidente, o mandarla a un curso de moderación y buen uso de redes, prensa y televisión».