Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra

El fallecimiento de la conocida comerciante Mayte Ramírez Baltuille, que desde 1984 estaba al frente del conocido establecimiento de telas La Moda Ideal, en Pontevedra, ha causado una honda conmoción entre los numerosos clientes que han visitado su establecimiento en las últimas cuatro décadas, así como profesionales del sector, que destacan su carácter tranquilo, su religiosidad y su afán de superación.

Ponen como principal ejemplo su nueva andadura tras el grave incendio que en 2016 redujo a cenizas el emblemático comercio de los soportales de A Ferrería, que habían fundado dos de sus antepasados en 1896 y que ella modernizó, conservando el sabor añejo del local.

Un año después del siniestro, la comerciante inició la nueva andadura de La Moda Ideal en un bajo situado en la calle Manuel Quiroga que había adquirido en la década de los 90, pero sus allegados trasladaban este miércoles a FARO que «el incendio la dejó muy afectada, y también los posteriores juicios y problemas con las aseguradoras, en procesos que consideraba pactados». El Tanatorio San Mauro recibirá hoy sus restos.