Las mejoras de la Casa de Cultura de Nantes encaran la recta final
Será más eficiente energéticamente y tendrá un sistema exterior de drenaje
H.D.
La Casa de Cultura de Nantes entra en la recta final de sus mejoras con el pintado y carpintería interior. El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, visitó las instalaciones para comprobar la situación actual.
Una vez renovadas las ventanas, instalada la climatización y la insonorización de la planta superior, los trabajos en el interior del edificio se centran en el pintado de paredes, techos, puertas y barandillas.
En el exterior del inmueble se llevará a cabo la instalación de un sistema de drenaje «para mejorar el aislamiento del edificio y evitar humedades», anuncian desde el Concello.
Estas actuaciones incluyen la renovación de la fachada y una mejora integral de sus instalaciones para hacer el edificio más eficiente desde el punto de vista energético.
También se renovó el sistema de luminarias de bajo consumo tipo led y se sustituyeron las luminarias de emergencia del interior del interior de la construcción.
En el exterior, se colocará el nombre del edificio con el mismo tipo de letra y estética que las del pabellón de Nantes.
Las obras cuentan con un presupuesto de 149.318 euros, financiado en un 95% por parte de la Xunta de Galicia a través de fondos europeos.
