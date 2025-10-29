Invitados: los primeros espectadores

El humor, el color y técnicas como la animación o el stop motion. Son algunos de los ganchos de los filmes de «Primeiros ollares», un ciclo que invita a los niños a aprender sobre cine y, especialmente, a deleitarse con filmes de factura muy reciente.

El edil de Cultura, Demetrio Gómez, acompañó ayer a Olalla Márquez, del Cineclube Pontevedra, en la presentación de este ciclo que en su primera edición incluye 3 proyecciones matutinas. Se celebrarán los próximos días 2 y 30 de noviembre y el 7 de diciembre a las 12 horas en el Teatro Principal, todas ellas con entrada libre hasta completar aforo.

Arrancará el próximo domingo con película franco-danesa Calamity, una infancia de Martha Jane Cannary (2020), de Rémi Chayé. La organización, que recomienda este filme para niños mayores de 7 años, recuerda que se trata de una joya de la animación que narra la infancia de la legendaria pistolera y exploradora estadounidense Martha Jane Cannary, que en 1863 viaja con su familia en caravana hacia el Oeste, en busca de una vida mejor.

El edil de Cultura, Demetrio Gómez, y Olalla Márquez, del Cineclube Pontevedra, presentaron ayer el ciclo. / FdV

Cuando su padre resulta herido en medio del viaje, será ella quien tenga que conducir la carreta familiar y cuidar de los caballos, sacando a relucir su carácter ante las innumerables dificultades que surgen. La película «destaca por su estética impresionista y la explosión de colores para retratar los paisajes norteamericanos, así como por el carácter de su joven protagonista, que rechaza rotundamente el rol de género que presupone la lógica masculina» de su época, señala el Cineclube.

La siguiente propuesta será Linda quiere pollo, una producción franco italiana de 2023, año en el que recibió el César al Mejor Filme de Animación. Cuenta la divertida aventura culinaria de Paulette, que se siente culpable después de castigar injustamente a su hija Linda y haría cualquier cosa para compensarla. Incluso haría pollo con pimientos, aunque no le guste, ni sepa cocinar. Todo se complica con un inesperado desafío: una huelga general que amenaza con impedir su búsqueda del ingrediente principal, provocando una divertida odisea en la que no faltan los desafíos ni los aprendizajes.

El original uso del color, su universo visual inspirado en la obra de grandes pintores y la visión de los barrios como lugares de comunidad y libertad, son algunos de los atractivos de la película, que se recomienda para mayores de 7 años.

Protagonistas de Tony, Shelly y la linterna mágica. / FdV

Finalmente, el ciclo se despedirá con Tony, Shelly y la linterna mágica, también de 2023. Se trata, indican los responsables de «Primeiros ollares», un cuento de Navidad que celebra las identidades únicas de los niños, el valor de la diferencia y el poder de la amistad y de la superación de los miedos. Se centra en la historia de Tony, un niño de 11 años que tiene una característica única de nacimiento: ¡brilla! Pero pasa los días escondido en casa, en su búnker de mantas y soñando con tener a alguien con quien jugar.

En las jornadas antes de Navidad, una peculiar niña llamada Shelly se muda a su edificio y pone el mundo de Tony del revés. Juntos se embarcarán en una aventura mágica y descubrirán el fascinante misterio del edificio en el que viven, una historia a la que están invitados los niños a partir de 6 años.