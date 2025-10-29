Etiqueta Negra ya está «clavada en el ADN de nuestra ciudad»

El Anfiteatro 1906 se convierte, un año más, en el espacio central de la creatividad gastronómica de la mano de Etiqueta Negra con tres jornadas que reunirán a profesionales de referencia de la cocina gallega.

El próximo 8 de noviembre abrirá el programa el chef pontevedrés reconocido con estrella Michelin Iñaki Bretal, de O Eirado da Leña, con una propuesta que destaca la excelencia de los productos de la provincia.

El domingo 9 tomará el protagonismo Lucía Freitas del restaurante A Tafona y con el mismo reconocimiento que Bretal. Freitas presentará el proyecto «Amas da Terra», una iniciativa que reivindica «el papel de las mujeres en la gastronomía gallega», adelantan desde la organización.

También será el turno de los chefs ganadores de la pasada edición del Pontedetapas, que mostrarán sus creaciones premiadas.

El último día del certamen, los alumnos del CIFP Carlos Oroza traerán al recinto ferial un showcooking bajo el nombre de «Locavore: do noso campo, da nosa ría, da nosa casa».

Los protagonistas mostrarán elaboraciones que combinan «tradición, producto local y creatividad, representando el espíritu de la feria y la conexión entre formación y futuro profesional del sector», explican.

Junto a estas actividades, se llevarán a cabo otras complementarias como demostraciones de otros cocineros gallegos, como Borja Piñeiro y Elia Pereira, del restaurante Lado; Alberto Lareo, de Maina; e Inés Cameselle, representando a Casa Ces.

El broche final lo pondrá «Paprica by cervezas 1906», una actividad con Álvaro Villasante y Fátima Otero. La celebración contará a su vez con actividades en «la Zona de Catas y en el Espazo Etiqueta».

Incluso se llevarán a cabo degustaciones de la tetería Té Areeiro y acciones de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal).

Más de 1.000 estudiantes de Formación Profesional de toda Galicia visitarán la feria el lunes. De la provincia son «21 los expositores confirmados, dos de ellos de Pontevedra», anuncian.

El certamen convertirá la ciudad, una vez más, en el «epicentro del gourmet gallego», exclamó la concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, sobre «la feria del gourmet más importante de Galicia».

La edil aseguró que la alimentación y la producción de bebidas representan «una buena parte de la industria gallega, generando más de 40.000 empleos directos e indirectos».

En una ciudad donde «apostamos por promover la producción y la creación local», el lema «Compartindo o noso», bajo el que se enmarca esta edición, «no podía ser más acertado», concluyó.

Los representantes del Concello recordaron otras actividades gastronómicas como el Pontedetapas o las vinculadas al Camiño Portugués que se desarrollan en el Mercado.