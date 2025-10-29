El colegio sanxenxino A Florida estrena esta mañana los caminos escolares seguros

El primer «camino escolar seguro» se estrena hoy en Sanxenxo con el alumnado del colegio de A Florida con el objetivo de crear entornos con menos vehículos particulares, facilitar la autonomía y favorecer la socialización entre alumnos.

Los escolares de 5º de Primaria simularon ayer parte del trayecto acompañados para repasar los cruces y recorridos. También recordaron los locales colaboradores a los que podrán acudir en caso de necesitar ayuda. En los pasos de peatones se han pintado cuatro pictogramas para refrescar las normas antes de cruzar: para, mira, vehículo parado y cruza.

Además, durante las últimas semanas se habilitaron seis puntos de encuentro identificados para facilitar que el alumnado se desplace en grupos en función del lugar donde viva.

La treintena de locales que colaboran con la iniciativa están identificados a través de pegatinas en diferentes lugares visibles de sus escaparates.

Durante las primeras semanas, la Policía Local controlará los recorridos de los escolares y algunos padres colaborarán en parte de los trayectos designados.

«La idea es seguir implantando los caminos escolares seguros en otros centros educativos durante los próximos cursos», garantizan desde el Concello.