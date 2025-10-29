Cerviño presenta la muestra «12 pinturas e 12 poemas visuais» en el Palacete das Mendoza

«12 pinturas e 12 poemas visuais» es el título de la exposición que el ratista Xoan Cerviño inaugurará mañana en el Palacete das Mendoza, donde podrá visitarse hasta el 16 del próximo mes de noviembre.

El artista propone un recorrido por doce pinturas surgidas de la experiencia del paisaje. También presenta doce objetos encontrados y mínimamente manipulados, «que transmiten una sensación ecológica y sugieren una poética sencilla», indica la Diputación, promotora de la muestra. Ésta destaca que para el artista, estas piezas «no son solo restos de una tala de árboles o senderos de troncos, sino también un ejemplo de la resiliencia de la naturaleza»

Los portavoces provinciales también recuerdan que el creador estradense que protagoniza esta nueva exposición en el Palacete das Mendoza ha visto premiados sus trabajos pictóricos y escultóricos en distintas ocasiones.

La muestra permanecerá abierta al público de lunes a viernes de 8 a 20 horas, los sábados de 10 a 14 y de 16 a 19, y los domingos y festivos de 10 a 14 horas.