El Café Moderno, hábitat compartido entre fotografía, fauna y comicidad

La sostenibilidad de la naturaleza y el humor genuino tienen un pariente común que los siguientes meses residirá en el centro de Pontevedra. La iniciativa de Afundación titulada «Comedy Wildlife. Premios de fotografía» estará hasta el próximo sábado, 7 de febrero de 2026, en la segunda planta del Café Moderno tendrá lugar una exhibición fotográfica caracterizada por el mantenimiento de los seres vivos desde la risa y el disfrute distendido de una sala de exposiciones.

Comedy Wildlife. | FdV

A través de setenta imágenes tomadas por diferentes fotógrafos de todo el planeta, y con el nexo común de ser distinguidas por el galardón The Comedy Wildlife Photography Awards entre los años 2015 y 2024, se busca acercar la vida salvaje a la población desde escenas divertidas y aleatorias de la fauna.

Guepardos, tortugas e infinidad de animales en acción. | FdV

«Comedy Wildlife. Premios de fotografía» llega al Café Moderno Afundación de Pontevedra tras abarrotar en los últimos dos años museos y centros de exposiciones de los Países Bajos, Inglaterra, Portugal o Canadá, atraer a más de 15.000 visitantes en el Teatro Afundación de Vigo y recibir la visita de cerca de 55.000 personas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

La exposición, que es una producción de Afundación y está organizada en colaboración con Terra Espléndida, fue presentada en la mañana de ayer en una rueda de prensa en la que participaron Paloma Vela, coordinadora adjunta del Área de Cultura de Afundación, Paloma Vela, y Alberto Blanco, del Área Educativa de Afundación.

«Existe una necesidad importante de trasladar mensajes vinculados a la sostenibilidad, pero no necesariamente a través de imágenes dramáticas, duras o terribles, que en muchas ocasiones, solo conducen a lo que se conoce como «ecoansiedad». Esta exposición pretende justamente lo contrario: servir de gancho, ser un regalo que ofrecemos a través de estas imágenes cargadas de humor, sorpresa y diversión, que cautivan a todas las edades», explicó Vela.

La actividad cuenta con un fin didáctico hacia los más jóvenes. «En esta muestra, como siempre, vinculamos tres programas didácticos. Uno de ellos va desde Infantil hasta tercero de Primaria y se titula Comediantes de la Vida Salvaje. Otro programa abarca desde cuarto y quinto de Primaria, donde la base es la sostenibilidad, la tecnología y la programación, porque hoy en día no se puede concebir la preservación de la vida salvaje sin el apoyo de la ciencia», enunció Blanco.

En profundidad, la actividad consiste en una visita dirigida a los más pequeños, con un hilo conductor protagonizado por una nutria llamada ‘Os Mordisquiños’, muy famosa por su representación casi real en el lucernario. A lo largo de la sala, los niños encontrarán objetos mordidos que servirán como guía para la visita. Al finalizar, participarán en un taller especial inspirado en una de las recomendaciones de los fotógrafos del certamen, quienes sugieren usar jabón en pastilla en lugar del líquido para cuidar el planeta, al estilo del tradicional jabón de lagarto. Los niños elaborarán sus propios jabones siguiendo la metodología STEM y utilizarán una gran secadora que ellos mismos conectarán para solidificarlos antes de llevárselos al aula. En el caso del alumnado de quinto de Primaria en adelante, realizarán fichas tecnológicas basadas en el currículo de programación educativa, se actualizarán con noticias actuales que deberán identificar como verdaderas o falsas y participarán en un taller relacionado con las conocidas cámaras trampa.

La muestra permanecerá abierta al público de lunes a viernes en horario de 17.30 a 20.30 h, y sábados, de 11.00 a 14.00 h y de 17.30 a 20.30 h. Además, se realizarán visitas guiadas gratuita el 6 de noviembre, 4 de diciembre, 8 de enero y 6 de febrero.