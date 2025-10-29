Ángel Moldes pide una salida de la AP-9 en Portosanto

El Concello de Poio expone la posibilidad de construir una nueva salida de la AP-9 en Portosanto. El alcalde, Ángel Moldes, solicitó una reunión en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.

Moldes considera que la necesidad de «redactar un proyecto modificado del nudo de Bomberos supone una oportunidad para incorporar esta mejora», a lo que añade que «permitiría descongestionar el tráfico en el entorno de A Barca».

En la actualidad se trata del punto con «mayor intensidad de circulación de la provincia y el tercero de Galicia», argumentan desde el Concello sobre los «más de 23.000 vehículos que la frecuentan a diario, de los cuales 1.200, son pesados».

La propuesta municipal contempla la construcción de un nuevo carril de deceleración y una conexión de entrada con la carretera autonómica PO-309, paralela a la salida ya existente.

Adelantan que la parcela sobre la qué habría que actuar «es propiedad del Estado», por lo que la intervención «no implicaría una inversión elevada ni una gran complejidad técnica».

Sostienen que «tendría un fuerte impacto positivo en la mejora de la movilidad, seguridad y fluidez del tráfico en toda la zona», beneficiando a los miles de usuarios de la vía.

Además, Ángel Moldes solicitará de manera complementaria «la instalación de pantallas acústicas que minimicen el ruido que genera la autopista a su paso por el municipio».