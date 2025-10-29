Ángel Moldes pide una salida de la AP-9 en Portosanto
Desde el Concello de Poio aseguran que es una agilizaría el tráfico de una zona que recibe «23.000 vehículos diarios»
H.D.
El Concello de Poio expone la posibilidad de construir una nueva salida de la AP-9 en Portosanto. El alcalde, Ángel Moldes, solicitó una reunión en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.
Moldes considera que la necesidad de «redactar un proyecto modificado del nudo de Bomberos supone una oportunidad para incorporar esta mejora», a lo que añade que «permitiría descongestionar el tráfico en el entorno de A Barca».
En la actualidad se trata del punto con «mayor intensidad de circulación de la provincia y el tercero de Galicia», argumentan desde el Concello sobre los «más de 23.000 vehículos que la frecuentan a diario, de los cuales 1.200, son pesados».
La propuesta municipal contempla la construcción de un nuevo carril de deceleración y una conexión de entrada con la carretera autonómica PO-309, paralela a la salida ya existente.
Adelantan que la parcela sobre la qué habría que actuar «es propiedad del Estado», por lo que la intervención «no implicaría una inversión elevada ni una gran complejidad técnica».
Sostienen que «tendría un fuerte impacto positivo en la mejora de la movilidad, seguridad y fluidez del tráfico en toda la zona», beneficiando a los miles de usuarios de la vía.
Además, Ángel Moldes solicitará de manera complementaria «la instalación de pantallas acústicas que minimicen el ruido que genera la autopista a su paso por el municipio».
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Un juzgado de Pontevedra permite a la Xunta ordenar la demolición de viviendas ilegales construidas en los años 90
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- Madrugada «movida» en el Umia: un coche hace un 'recto' en una rotonda en Caldas y otro destroza tres contenedores en Cuntis
- La carabela de Colón ya «navega» a toda vela
- Transportistas acusan a ENCE de exigirles adaptar los vehículos para llevar 44 toneladas y bajar el precio
- Marín cancela el 'Samaín de Briz', que esperaba a miles de personas, por la previsión de fuertes lluvias
- Una animalada de feria