Zafranchos de mejoras y limpiezas en los cementerios para Todos los Santos
En San Amaro el Concello invierte 80.000 euros para reconstruir el muro desplomado en 2024 y mejorar la iluminación | En Campañó se renuevan la iluminación y los báculos
S. R.
En los cementerios municipales y parroquiales se multiplican estos días los trabajos de acondicionamiento para la inminente jornada de Todos los Santos, en la que cientos de familias visitan los nichos y panteones de sus allegados. Si los particulares realizarán durante esta semana tareas básicamente de limpieza, el Concello desarrolla desde hace semanas obras de reparación y mejora de la iluminación.
Muy especialmente, estos trabajos se centran en el cementerio principal del municipio, San Amaro, donde se acomete la renovación de un muro perimetral que colapsó en el mes de febrero del pasado año. Tras la acumulación de una gran bolsa de agua, se vino abajo un tramo de unos 20 metros de la cerca, dañando varios panteones y obligando a vallar la zona.
El Concello señaló que los trabajos de reparación, presupuestados en unos 40.000 euros, incluyen la reconstrucción del muro con piedra. Una vez finalizada esta fase, las arcas municipales asumirán también la reconstrucción de las lápidas y cruces que resultaron dañadas, «devolviendo la dignidad a esta parte del camposanto».
Otros 40.000 euros se invierten en renovar íntegramente toda la iluminación. Esta actuación también está en marcha y supone «el cambio de todo el sistema a tecnología LED en los paseos centrales de la zona nueva», indican los portavoces municipales, así como la mejora de las luminarias sobre los panteones. El objetivo, añade el Concello, es «ofrecer una mejor prestación del servicio y seguridad» a los vecinos durante las próximas visitas en las fechas próximas a Difuntos.
La mejora del principal cementerio del municipio se completará en el futuro con la sustitución de toda la señalización de las calles del camposanto, en la que está prevista una inversión de unos 23.000 euros. Las mismas fuentes indican que los actuales indicadores de madera «no ofrecen la durabilidad adecuada para la intemperie», por lo que se tomó la decisión de optar por un material metálico.
Asimismo, se realizaron mejoras en las puertas y ventanas de la oficina de cementerios para optimizar las condiciones de trabajo y atención al público.
En el caso del cementerio municipal de Campañó, la mejora se centra en la renovación de la iluminación y de los báculos (faroles).
El Concello destaca que este trabajo lo asume la propia brigada e cementerios, que lija y pinta los báculos y realiza la nueva instalación eléctrica con el apoyo de la brigada de electricidad del Concello.
Media de gasto de entre 40 y 50 euros en arreglos florales
Las actividades previas al día de Todos los Santos continuarán los próximos días 30 y 31 con el tradicional mercadillo de flores, en el que muchas familias de la comarca se abastecen de ramos y centros para adornar los panteones.
En este 2025 participarán un máximo de 24 puestos, que se adjudicaron tras un plazo de presentación de solicitudes que concluyó el pasado día 15.
El mercadillo y las floristerías serán, con los cementerios, los espacios de mayor actividad en las fechas próximas a Todos los Santos. De media, nos gastaremos entre 40 y 50 euros en arreglos florales para recordar a los seres queridos, según las estimaciones de la Asociación Española de Floristas (AEFI), que constata que se trata de uno de los momentos clave del año para el sector.
