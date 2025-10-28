Zafranchos de mejoras y limpiezas en los cementerios para Todos los Santos

En los cementerios municipales y parroquiales se multiplican estos días los trabajos de acondicionamiento para la inminente jornada de Todos los Santos, en la que cientos de familias visitan los nichos y panteones de sus allegados. Si los particulares realizarán durante esta semana tareas básicamente de limpieza, el Concello desarrolla desde hace semanas obras de reparación y mejora de la iluminación.

Muy especialmente, estos trabajos se centran en el cementerio principal del municipio, San Amaro, donde se acomete la renovación de un muro perimetral que colapsó en el mes de febrero del pasado año. Tras la acumulación de una gran bolsa de agua, se vino abajo un tramo de unos 20 metros de la cerca, dañando varios panteones y obligando a vallar la zona.

El Concello señaló que los trabajos de reparación, presupuestados en unos 40.000 euros, incluyen la reconstrucción del muro con piedra. Una vez finalizada esta fase, las arcas municipales asumirán también la reconstrucción de las lápidas y cruces que resultaron dañadas, «devolviendo la dignidad a esta parte del camposanto».

Limpieza de vegetación en panteones. / Rafa Vázquez

Otros 40.000 euros se invierten en renovar íntegramente toda la iluminación. Esta actuación también está en marcha y supone «el cambio de todo el sistema a tecnología LED en los paseos centrales de la zona nueva», indican los portavoces municipales, así como la mejora de las luminarias sobre los panteones. El objetivo, añade el Concello, es «ofrecer una mejor prestación del servicio y seguridad» a los vecinos durante las próximas visitas en las fechas próximas a Difuntos.

La mejora del principal cementerio del municipio se completará en el futuro con la sustitución de toda la señalización de las calles del camposanto, en la que está prevista una inversión de unos 23.000 euros. Las mismas fuentes indican que los actuales indicadores de madera «no ofrecen la durabilidad adecuada para la intemperie», por lo que se tomó la decisión de optar por un material metálico.

Asimismo, se realizaron mejoras en las puertas y ventanas de la oficina de cementerios para optimizar las condiciones de trabajo y atención al público.

En el caso del cementerio municipal de Campañó, la mejora se centra en la renovación de la iluminación y de los báculos (faroles).

El Concello destaca que este trabajo lo asume la propia brigada e cementerios, que lija y pinta los báculos y realiza la nueva instalación eléctrica con el apoyo de la brigada de electricidad del Concello.

Los arreglos florales, protagonistas. / Rafa Vázquez