Las Xornadas Micolóxicas vuelven al ruedo desde mañana

H. D.

Marín

El Ateneo de Santa Cecilia de Marín celebra una nueva edición de sus Xornadas Micolóxicas, que comienzan mañana y se extenderán hasta el sábado.

Durante los tres primeros días Celso Méndez, Sandra Viñas y Jaime Blanco ofrecerán conferencias sobre la guía de este año, innovación y la situación de Galicia, todas en el local del Ateneo.

El sábado será el día más especial del programa, ya que ese llevará a cabo la tradicional salida al monte.

Será por la mañana, pero el lugar y la hora definitivos serán decididos entre el público asistente a la conferencia del viernes.

