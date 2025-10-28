Más vecinos afectados por el ruido del tráfico: ya son 26.000 en diez carreteras autonómicas

La Xunta ha aprobado los mapas estratégicos de ruido de la red autonómica de carreteras de Galicia, que en el caso de Pontevedra incluye a diez viales. Se actualizan los datos del informe anterior, de 2021, y en estos cuatro años se constata un aumento significativo del número de vecinos afectados por la contaminación acústica. Si entonces eran unos 18.400 residentes los que sufrían un exceso de ruido de los coches, ahora ya son 26.000, un 40% más. Ocupan alrededor de 15.400 viviendas.

Cada cinco años la Xunta debe revisar sus mapas de ruido. Así se lo exige una directiva europea. El documento, que acaba de sacar a información pública esta semana se corresponde con la cuarta fase de estos estudios —los últimos fueron aprobados en septiembre de 2021—. Su objetivo es evaluar la exposición de la población a las emisiones acústicas asociadas al tráfico y a partir de ahí elaborar un Plan de Acción contra la Contaminación Acústica, que determinará las acciones prioritarias a llevar a cabo en la red autonómica de carreteras.

Se realiza en aquellos viales que registran al menos tres millones de coches al año, es decir, ocho mil vehículos al día. En la comarca son diez. Se trata de la autovía do Salnés, la vía rápida entre Sanxenxo y A Lanzada, la variante de Marín, la PO-225 en Alba, la PO-308 de Pontevedra a Sanxenxo, la PO-504 en este último municipio, la PO-531 (la carretera de Vilagarcía), la PO-542 de O Pino a Bora, la PO-532 entre la capital y Ponte Caldelas y la PO-551 de Marín a Bueu.

El aumento de vecinos afectados en general en casi todos los viales, pero dos de ellos concentran la mayor parte de los residentes con problemas de contaminación acústica. Se trata de la PO-551 y de la PO-308. En el primer caso, entre Marín y Bueu, se ha pasado de 7.500 a más de 11.000 perjudicados, que residen en unas seis mil casas. Entre Pontevedra, Poio y Sanxenxo, son 7.300 casas y casi diez mil habitantes, muy por encima de los 7.500 de hace cuatro años. En ambos viales se concentra el 80% de todos los afectados por esta contaminación en la comarca.

La siguiente carretera en número de perjudicados, aunque a mucha distancia de las dos anteriores, es la PO-531, entre Pontevedra y Vilagarcía, con 3.100 vecinos y 1.300 casas. Son casi el doble de residentes que en 2021, cuando se contabilizaban 1.800. En la autovía do Salnés son 1.300 vecinos de 500 casas.

En rangos de contaminación muy bajos se sitúan el resto de carreteras, con cien habitantes o menos. Solo supera esta barrera la PO-542, entre el nudo de O Marco y Bora, con 400 vecinos (frente a los 290 de hace cuatro años) y un centenar de casas. Según explica la Xunta, «la finalidad de los mapas estratégicos de ruido es la evaluación global de la exposición de la población al ruido debido a las emisiones acústicas asociadas al tráfico de estos grandes ejes viarios autonómicos y la recopilación de los resultados obtenidos. A partir de los resultados de estos mapas, se elaborará el Plan de Acción contra la contaminación acústica de la Red autonómica de carreteras de Galicia, que determinará las acciones prioritarias a llevar a cabo en las carreteras autonómicas en caso de superación de los objetivos de calidad acústica establecidos por la normativa vigente en materia de ruido».

Ocho colegios y dos centros hospitalarios

El impacto del ruido no se reduce solo a viviendas particulares, la Xunta identifica también edificios sensibles como colegios o centros sanitarios que sufren un alto nivel de contaminación acústica. En la comarca son diez. Se sitúan en la autovía do Salnés (un colegio), la PO-551 (tres centros educativos), la PO-531 (tres colegios) y la PO-308 (un centro escolar y dos hospitales).

El ruido es el segundo factor ambiental que más incide en el riesgo de enfermedades, solo después de la contaminación del aire. Está asociado a alteraciones del sueño, dolencias cardíacas, trastornos mentales (estrés, depresión, ansiedad o demencia) y en los casos más graves puede derivar en pérdida de capacidad auditiva o en los molestos acúfenos. Y la principal fuente de contaminación acústica es el tráfico rodado. Según la Xunta, el ruido puede acarrear efectos sobre la salud que van desde efectos subjetivos como molestias (con más de 50 decibelios) hasta fisiológicos como el deterioro de la audición (cuando se superan los 100 decibelios).