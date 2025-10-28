La UNED organiza un seminario sobre muerte y cuidados paliativos
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) organiza mañana miércoles el seminario «Morirse bien o morirse mal: La muerte desde la perspectiva de los cuidados paliativos». Una actividad formativa que se desarrollará íntegramente online, con posibilidad de asistencia tanto en directo como en diferido.
