Últimos días para visitar las Ruinas de Santo Domingo
REDACCIÓN
Pontevedra
La Diputación cerrará el próximo viernes al público las Ruinas de Santo Domingo, que no podrán visitarse durante los meses de invierto. A partir de hoy y hasta el próximo viernes serán los últimos días de apertura al público del edificio más antiguo del Museo.
Será en su horario habitual de 10 a 14 y de 16 a 19,30 horas cuando podrá visitarse. En adelante, el edificio cerrará sus puertas, si bien podrán concertarse visitas para grupos contactando con el Museo. La viabilidad de estos recorridos «dependerá de las condiciones meteorológicas y de la disponibilidad del departamento de Educación del Museo», señala la Diputación.
