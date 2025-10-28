Últimos días para solicitar el II Plan Extra dotado con 35 millones
La Diputación de Pontevedra mantiene abierto hasta el próximo lunes el plazo para que los municipios presenten sus solicitudes al segundo Plan Extra, dotado con 35 millones de euros, para ejecutar proyectos estratégicos que posibiliten la modernización del territorio, atraer y fijar la población para que sienten las bases de un crecimiento sostenible y equilibrado.
