Sanxenxo mejora el entorno de la capilla de Arra
Los trabajos tienen tres meses de plazo de ejecución
REDACCIÓN
La humanización del entorno de la capilla de Arra avanza con la instalación de la canalización de aguas pluviales. La actuación, adjudicada por casi 240.000 euros, es sufragada íntegramente a través del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, visitó ayer la obra, que cuenta con un plazo de ejecución de tres meses. «Trátase de poñer en valor un núcleo poblacional de Arra con gran valor patrimonial e onde viven moitos veciños. Mellorarase a imaxe e accesibilidade», asegura Martín.
Con el objetivo de potenciar este núcleo antiguo de población, el gobierno puso en marcha esta actuación que mejorará la seguridad vial en la zona y embellecerá el entorno. La capilla de San Amaro es una joya arquitectónica de la baja Edad Media y a escasos metros, se encuentra el Priorato de Arra que, en su día, fue vivienda de unos monjes benedictinos relacionados con el Mosteiro de Armenteira y en el que se han invertido cerca de 400.000 euros en su rehabilitación.
Las actuaciones en ejecución tendrán como objetivo mejorar el pavimento existente de la zona, soterrar los cables aéreos de electricidad y telefonía y, mejorar la iluminación nocturna del entorno de la capilla.
