Un programa municipal busca recuperar los mitos y las leyendas en las parroquias

La asociación sociocultural Inzar organiza un proyecto de recuperación de la transmisión oral de historias, mitos y leyendas por las parroquias de Pontevedra. El objetivo de la iniciativa en colaboración con el Concello pasa por «poner en valor nuestra historia local, profundizar en el sentido de pertenencia comunitaria y fomentar las relaciones intergeneracionales», explican desde la organización.

Las actuaciones comenzaron ayer en el centro social de Estribela en Lourizán. El siguiente pase será el próximo 14 de noviembre, en el local social de Tomeza. Apenas cinco días después, será el turno del centro cultural de Ponte Sampaio.

Los miembros de Inzar ayudarán a los participantes en las jornadas a escenificar los mitos y leyendas, además de reflexionar sobre el significado de las historias, su permanencia en el tiempo, los conocimientos que transmiten y el papel social que juegan, interpretando si son cuentos de control, moralizadores o de miedo, entre otras temáticas. Desde la asociación sociocultural Inzar, adelantan que toda la cultura oral local transmitida por los vecinos será grabada y recopilada con el objetivo de «poder llegar a ser publicada o utilizada como material didáctico en las escuelas».